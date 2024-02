Wiadomo, co dalej z PPK. Minister potwierdza

Zmian w PPK nie będzie

Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędnościowy, w którym pracownik, jego pracodawca oraz państwo dokładają do prywatnych oszczędności pracownika. Uczestnik PPK może otrzymać od państwa wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz roczne dopłaty w kwocie 240 zł za każdy rok kalendarzowy. Wszyscy uczestnicy PPK, którzy nabyli do nich prawo, otrzymują te same, stałe kwoty.