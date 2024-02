Dodatkowe pieniądze dla ponad 76 tys. Polaków. Przelew 14 lutego

Uczestnicy PPK, którzy spełnili przesłanki uprawniające ich do wpłaty powitalnej w IV kwartale 2023 r., otrzymają ją do 14 lutego. Do 76,6 tys. uczestników PPK trafi z tego tytułu łącznie 19,1 mln zł.

Zapotoczny nazwał wpłatę powitalną od państwa "swoistą premią za rozpoczęcie oszczędzania". Zaznaczył, że najważniejszą premią jest jego zdaniem zysk osiągany przez uczestników PPK.

Wpłata powitalna. Najważniejsze zasady

Aby uczestnik PPK otrzymał wpłatę powitalną - 250 zł - muszą być spełnione dwie przesłanki. Wskazała, że pierwszą z nich jest uczestnictwo w PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe, a druga przesłanka polega na tym, że na rachunek PPK uczestnika muszą zostać dokonane, finansowane przez niego, wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące.

Osoby, które nie spełniły wyżej wymienionych warunków, a spełnią je w I kwartale 2024 roku, mogą otrzymać wpłacę powitalną w kolejnym terminie wypłaty, który wypada w maju.

Wpłata powitalna przysługuje uczestnikowi PPK tylko raz, niezależnie od liczby jego rachunków PPK.

Oto korzyści z PPK

Zgodnie z danymi z 31 stycznia, statystyczny uczestnik PPK, oszczędzający w programie od grudnia 2019 r. (zarabiający do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł) osiągnął średnio od 124 proc. do 154 proc. zysku. - To właśnie te liczby, a także wpłaty pracodawcy i dopłaty od państwa, przekonują kolejne rzesze osób, że oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych po prostu się opłaca - powiedział Zapotoczny

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł "na start") oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.

Na wpłaty w ramach PPK składają się: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.) i 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

