Kto dostanie największy zwrot PIT? Mamy konkretne wyliczenia

Nie ma statystyk pokazujących, ile wyniósł najwyższy zwrot podatku za 2022 r. Wiemy tylko, że średnia kwota zwrotu wyniosła 1715 zł. Wartość "średnia" daje co prawda pewne wyobrażenie o sytuacji ogółem, ale jest mało precyzyjna. W dodatku 2022 r. był absolutnie wyjątkowy, bo to był rok rozliczania Polskiego Ładu.

Zwrot podatku co do zasady przysługuje osobom, które:

mają prawo do ulg, z których skorzystać mogą dopiero w zeznaniu rocznym,

albo przepłacili podatek w zaliczkach w ciągu roku.

W dodatku, żeby dostać duży zwrot podatku, trzeba wcześniej dużo zapłacić. A zatem najprościej rzecz ujmując, na największy zwrot mogą liczyć ci, którzy w ciągu roku zapłacili dużo podatku w zaliczkach.

PIT 2024. Jakie zwroty podatku?

Jednocześnie wyższa kwota wolna od podatku sprawia, że niektóre osoby wcale nie odprowadzają podatku, stąd nie będą mogły liczyć na zwrot od fiskusa.

W ubiegłym roku wiele było zwrotów, które wynikały właśnie z nadpłaconego podatku, bo w wyniku poprawek do Polskiego Ładu obniżono stawki PIT z 18 na 12 proc. A zatem ci, którzy nadpłacili podatek w pierwszej połowie 2022 r., po złożeniu zeznania rocznego dostali zwrot.

W ciągu 2023 r. nie było takiej sytuacji. Co więcej, w wyniku zmian w ustawie PIT rozszerzono krąg uprawnionych do składania różnego rodzaju oświadczeń w ciągu roku (mowa o nowej formule tzw. formularza PIT-2). W efekcie zleceniodawcy, managerowie na kontraktach, osoby na umowach o dzieło czy wieloetatowcy mogą w zaliczkach rozliczyć całą tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Skutek? Podatek zapłacony w zaliczkach powinien być zbliżony do należnego za cały rok. Zwrotów statystycznie powinno być zatem nawet mniej niż przed Polskim Ładem.

Kto może więc liczyć na zwrot w 2024 r.? Przede wszystkim ci, którzy:

nie złożyli stosownych oświadczeń i wniosków, dzięki którym zapłaciliby mniejszą zaliczkę na podatek, a zatem zwrot dostaną po rozliczeniu zeznania rocznego,

mają prawo do ulg i odliczeń.

Poniżej wyjaśniamy, z jakich ulg mogą skorzystać Polacy.

Wspólne rozliczenie małżonków

Taka sytuacja może dotyczyć małżonków, z których tylko jeden zarabia, a drugi nie ma żadnych dochodów. Ich zwrot może wynieść nawet 27 600 zł. A jeśli zarabiający małżonek nie złożył nawet PIT-2 w zakresie pomniejszania zaliczki co miesiąc o 300 zł – zwrot wzrośnie 31 200 zł.

Podobnie będzie, jeśli np. 31 grudnia 2023 r. dobrze zarabiający kawaler poślubił pannę bez dochodów. Wówczas prawo do wspólnego rozliczenia zyskają za cały 2023 r. i również dostaną, już jako małżeństwo zwrot podatku.

Ulgi na dzieci

Zwrot może być jeszcze wyższy, jeśli dodatkowo będą mogli odliczyć ulgi na dzieci.

Im więcej dzieci, tym wyższe zwroty podatku: 1112,04 zł ulgi na pierwsze i drugie dziecko (każde z osobna), 2000,04 zł ulgi na trzecie dziecko, 2700 zł ulgi na czwarte i każde kolejne dziecko. W rodzinie z czwórką dzieci przysługuje ulga odliczana od podatku, czyli czysty zwrot w wysokości: 6924,12 zł.

W dodatku, akurat wyjątkowo przy uldze na dzieci, jeśli rodzicom brakuje podatku, zwrot zostanie zrealizowany do wysokości zapłaconych składek ZUS i składki zdrowotnej.

Ulga prorodzinna, tzw. na dzieci 4+

Co więcej, rodzinie z co najmniej czwórką dzieci, poza wyżej wskazaną ulgą, przysługuje również ulga 4+. Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą liczbę dzieci, mają bowiem prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85.528 zł rocznie (każdy z rodziców osobno, pod warunkiem że każde z nich zarabia).

Można z tej ulgi korzystać już w ciągu roku, o ile złożono stosowne oświadczenie na PIT-2. Jeśli natomiast komuś to czwarte dziecko, będące przepustką do ulgi, urodziło się w grudniu, nawet 31 grudnia 2023 r., to ulgę wykaże dopiero w zeznaniu rocznym i dostanie zwrot. Przy odpowiednio wysokich dochodach obu małżonków (opłacanie zaliczek według stawki 32 proc.), zwrot podatku wyniesie maksymalnie 54 737,92 zł.

Kumulacja zwiększa kwotę zwrotu

Ulgi mogą się kumulować, zwrot jest ograniczony jedynie do wysokości zapłaconego podatku, czasem nawet przechodzi na lata następne. A zatem każda dodatkowa ulga może podwyższyć jeszcze kwotę zwrotu. Warto tylko pamiętać, że większość ulg to odliczenie od podstawy opodatkowania (a nie od podatku). To znaczy, że faktyczna korzyść w formie zwrotu podatku to iloczyn kwoty poniesionych wydatków (nie więcej niż limit ulgi) i stawki podatkowej, według której opłacane były zaliczki na podatek. I tak np.:

ulga na termomodernizację: maksymalna kwota odliczenia to 53 tys. zł (maksymalny zwrot podatku to 16 960 zł, przy założeniu, że dochody przekroczą próg podatkowy)

maksymalna kwota odliczenia to 53 tys. zł (maksymalny zwrot podatku to 16 960 zł, przy założeniu, że dochody przekroczą próg podatkowy) ulga na wpłaty na IKZE, które można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym za 2023 r., wynosi dla osób zatrudnionych 8322 zł oraz odpowiednio dla przedsiębiorców 12 483 zł.

Przynajmniej teoretycznie największe zwroty można dostać za ulgi, których górna wartość nie jest w żaden sposób limitowana.

Tak jest np. przy uldze na zabytki, czyli tzw. Pałacyk+. Właściciel zabytku może odliczyć 50 proc. wydatków poniesionych na prace budowlane czy konserwatorskie. Wystarczy, że nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, a po zakończeniu prac uzyska stosowne zaświadczenie od konserwatora zabytków. Wysokość tych wydatków nie jest ograniczona. Zwroty mogą być więc duże.

Odliczyć darowizny co do zasady możemy w pełnej wysokości przekazanej kwoty, ale nie więcej niż 6 proc. dochodu. Jednak i od tej zasady jest wyjątek: darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą nie mają żadnego limitu.

Największe ulgi, przynajmniej statystycznie, mogą oczywiście dostać przedsiębiorcy w zakresie ulg związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Chodzi m.in. o ulgę na działalność badawczo-rozwojową, ulga IP Box, ulgę na prototyp, ulgę na robotyzację czy ulgę na ekspansję.

Ulgi podatkowe. Zmiany 2024

Warto też wspomnieć o dwóch zmianach, które miały miejsce w ciągu roku i mogą w praktyce przełożyć się na zwroty podatku. Pierwsza dotyczy prawa do ulgi rehabilitacyjnej - może ją też otrzymać wnuk ponoszący wydatki na niepełnosprawnych dziadków lub odwrotnie - dziadkowie ponoszący wydatki na takich wnuczków.

Druga zmiana dotyczyła zmiany limitu do zapłaty podatku według stawki 8,5 proc. za najem prywatny dla małżeństw. Limit ten został podniesiony w ciągu roku ze 100 tys. do 200 tys. zł. Jeśli więc ktoś do lipca nadpłacił podatek, to będzie uprawniony do zwrotu z tego tytułu.

W praktyce jednak zwroty podatku z tytułu przysługujących podatnikom ulg nie są ogromne. Średnie kwoty za 2022 r. nie szokują.

Jeśli ktoś wie, że będzie miał zwrot podatku, warto nie zwlekać ze złożeniem zeznania podatkowego do ostatniej chwili. Im szybciej zostanie złożony PIT, tym szybciej otrzymamy zwrot.

Warto pamiętać, że jeśli zeznanie składane jest drogą elektroniczną, np. z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT, to zwrot powinien być zrealizowany najpóźniej w ciągu 45 dni, natomiast przy rozliczeniu w sposób tradycyjny pocztą – na zwrot można czekać nawet trzy miesiące.

Z ubiegłorocznych statystyk wynika, że na zwrot średnio trzeba było czekać 19 dni, ale byli i tacy szczęśliwcy, którzy zwrot dostali po jednym dniu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2022 r. uruchomiono system automatycznego zwrotu podatku, tzw. auto zwrot, w ramach którego część zwrotów powinna następować w sposób automatyczny, po obsłudze prawidłowych dokumentów bez udziału pracowników. Dotyczy to zwrotów nadpłat wynikających z deklaracji PIT-37 do kwoty 5 tys. zł złożonych w przez usługę Twój e-PIT. Na takie zwroty podatnicy mogą więc liczyć nawet szybciej, niż to wynika z ustawowych terminów.

Małgorzata Samborska, doradca podatkowy

