Zapytał o wpływ 60 tys. kwoty wolnej na budżet. Oto co usłyszał

Piotr Müller (PiS) zapytał w interpelacji poselskiej o to, jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł wpłynie na finanse publiczne. W odpowiedzi możemy przeczytać, że obniży to wpływy podatkowe państwa o kilkadziesiąt mld zł. Zmniejszy zarazem wpływy do budżetów samorządów.