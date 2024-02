PIT za 2023 rok. Kiedy można składać deklaracje? Jak to zrobić? Kiedy zwrot?

Od kiedy można składać PIT? Daty reguluje prawo

Jak wskazują przepisy Ustawy o podatku PIT, podatnicy rozliczający się na podstawie m.in. wspomnianych deklaracji w 2024 roku muszą zrobić to w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Osoby, które nie złożą deklaracji do końca kwietnia, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej i finansowej - w zależności od wysokości podatku do zapłaty - zaniechanie rozliczenia może bowiem zostać uznane za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.