Twój e-PIT: jak się zalogować? Jak złożyć zeznanie?

Ruszyły rozliczenia PIT za 2021 r. Zeznanie PIT-28 można składać do 28 lutego 2022 r., a PIT-36, PIT-37 i PIT-38 - do 2 maja 2022 r. W przypadku nadpłaty fiskus ma 45 dni na zwrot. W niektórych przypadkach termin ten może jednak wynieść do nawet trzech miesięcy. Wyjaśniamy, jak złożyć zeznanie podatkowe i skutecznie rozliczyć się z podatków.