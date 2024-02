Flagowy program PiS do kosza. Jest ostra reakcja byłego premiera: "Tusk likwidator"

- Miało być 100 konkretów. A co robicie? Media informują, że chcecie zlikwidować nasz program, który wsparł lokalne inwestycje kwotą 100 mld zł. Proszę powiedzieć wszystkim lokalnym samorządom, które liczyły na dofinansowanie dróg, szpitali, wodociągów, że tych pieniędzy nie dostaną - powiedział na nagraniu opublikowanym w sieci były premier Mateusz Morawiecki.

- Rząd twierdzi, że musi zaciskać pasa. Jedyny pas, który tym samym zaciskacie, to pętla na szyi lokalnych społeczności. Chcecie je pozbawić środków z programu inwestycji strategicznych na kluczowe inwestycje. Dziś przychodzi Donald Tusk , likwidator i mówi Polakom, że pieniędzy już nie będzie i że mają radzić sobie sami. A wszystko to pod płaszczykiem niby uśmiechniętej Polski - dodał Mateusz Morawiecki.

Koniec Programu Inwestycji Strategicznych

Sztandarowy program rządu Morawieckiego, za pośrednictwem którego w ciągu kilku lat na inwestycje w gminach wydano ok. 100 mld zł, ma zakończyć żywot. Takie wstępne decyzje zapadły w gabinecie Donalda Tuska - informował "Dziennik Gazeta Prawna".

Program, który premier Mateusz Morawiecki określił jako "sianie ziaren pod przyszłe żniwa", miał przyczynić się do realizacji inwestycji kluczowych dla samorządów, takich jak budowa lokalnych dróg, infrastruktury wodociągowej, szkół czy przedszkoli. Pieniądze na te przedsięwzięcia państwo dawało na bardzo korzystnych warunkach, w praktyce do 95 proc. to bezzwrotna pożyczka państwa.