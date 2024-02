Koniec flagowego programu PiS. Tusk zdecydował

Koniec Programu Inwestycji Strategicznych

Program, który premier Mateusz Morawiecki określił jako "sianie ziaren pod przyszłe żniwa", miał przyczynić się do realizacji inwestycji kluczowych dla samorządów, takich jak budowa lokalnych dróg, infrastruktury wodociągowej, szkół czy przedszkoli. Pieniądze na te przedsięwzięcia państwo dawało na bardzo korzystnych warunkach, w praktyce do 95 proc. to bezzwrotna pożyczka państwa.