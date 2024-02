PIT za 2023 rok. Pieniądze jeszcze w tym miesiącu na koncie. Oto co trzeba zrobić

Oto kto może liczyć na zwrot podatku

Rozliczenie będzie dostępne od 15 lutego na stronie podatki.gov.pl. Do końca kwietnia można będzie zweryfikować, zmodyfikować i zatwierdzić przygotowane przez skarbówkę rozliczenia. Można będzie też uwzględnić przysługujące nam odliczenia i zadeklarować przekazanie 1,5 proc. swojego podatku dla dowolnej organizacji pożytku publicznego.

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, dostaną zwrot podatku w skróconym czasie - do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

ZUS rozpoczął wysyłanie deklaracji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych (PIT) za 2023 r. Ponad 10 mln formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje zostaną wysłane do końca lutego 2024 r.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Co do zasady, deklaracja PIT-40A jest rozliczeniem podatkowym, ale jest też kluczową informacją dla osób, które chcą same rozliczyć się ze skarbówką.