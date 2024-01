Rząd zapowiada zmiany w tych emeryturach. Wypłaty będą niższe?

Osoby, które kończą 100 lat, mają prawo do otrzymania specjalnego świadczenia honorowego. Obecnie jego wartość wynosi 5 tys. 540 zł i 25 gr brutto , co jest równoznaczne z kwotą bazową ustalaną co roku przez Główny Urząd Statystyczny - przypomina "Fakt". Z roku na rok świadczenie jest podwyższane. Ważne jest również to, że świadczenie honorowe jest wypłacane niezależnie od otrzymywanej emerytury.

Mimo to, do tej pory nie doczekało się ono regulacji ustawowej. - Nadal jest wypłacane na podstawie decyzji Piotra Jaroszewicza, który pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów w latach 70. - wyjaśnił Gajewski. Wiceminister zaznaczył, że brak regulacji świadczenia honorowego powoduje pewne praktyczne trudności . Nie podał jednak szczegółów na temat planowanych zmian.

Jak czytamy w "Fakcie" na niesprawiedliwość świadczenia honorowego zwracał uwagę dr hab. Damian Walczak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W poprzedniej kadencji Sejmu, złożył on petycję, w której proponował uregulowanie zasad wypłaty świadczeń honorowych. Jego propozycja zakłada, że świadczenie honorowe powinno być wypłacane osobom, które przez co najmniej 20 lat mieszkały w Polsce. Dodatkowo, sugerował on, że emerytura powinna być co roku waloryzowana, ale jednocześnie znacznie obniżona - na przykład do kwoty minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1 tys. 588 zł i 44 gr miesięcznie brutto.