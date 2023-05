Polski biznes namawia rząd do oszczędzania na seniorach

czyli,, 44 min. temu zgłoś do moderacji 16 10 Odpowiedz

jak zawsze, biznes chce, oszczędzać na emerytach, na pracownikach i na braku pomocy biedniejszym. Tak też było za Tuska. Od 89 biznes z Lewiatana w postaci pewnego prof., który wciąż wypowiadał się w TVP i wmawiał wszystkim, że kapitalizm nie pomaga, nie dotuje pomocy społecznej, każdy sobie sam musi radzić. Najpierw komuna, a potem Pan biznesmen płacił Polakom takie marne wypłaty, że na podstawowe życie brakowało, potem idąc na emeryturę po 45 -50 latach pracy, znów na życie brakuje i tak aż do śmierci, bo emerytura z niskich wypłat jest poniżej bytu, nawet dla zwierzęcia. Zacznijcie szukać oszczędności z własnych dochodów, bo to szczyty są, aby było 100000 krotne przebicie. Dla was kasa musi być z budżetu, a dla ludzi już nie??? To już było panowie, wymyślcie coś nowego.