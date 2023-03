Kiedy "trzynastki" trafią do emerytów? ZUS podaje terminy

O sprawie pisze "Super Express". Dziennik zapytał szefową ZUS o to, kiedy można spodziewać się wypłaty 13. emerytury .

Emerytury. Pierwsze "trzynastki" jeszcze przed świętami Wielkanocnymi

Podkreśliła też, że pierwsze wypłaty świadczeń ruszą 31 marca. To z uwagi na fakt, że 1 kwietnia wypada w sobotę. Ostatni termin wypłat emerytur i rent przypada na 25 kwietnia.

Emerytury. W kwietniu do seniorów trafią zwaloryzowane świadczenia

Co jednak istotne, w tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł brutto. To oznacza, że jeżeli wzrost o 14,8 proc. komuś zapewniłby podwyżkę świadczenia o kwotę mniejszą niż 250 zł brutto, to może spodziewać się, że w jego przypadku zostanie zagwarantowana podwyżka kwotowa.