Polski Ład to nie koniec. Dodatkowe pieniądze za pracę na emeryturze

Rysiu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Niech sobie ten tzw polski ład w sadzą w ... To jest polski burdel ... Uczciwi pracują na nierobów lub tych co niby są mniej zaradni będzie rosła czarna strefa zwłaszcza prowadzących jednoosobowe działalności... To zmierza do komuny ...