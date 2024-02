Ponad 5,5 tys. zł dla stulatków. Rząd pokazał założenia projektu

Emerytury honorowe. Są założenia projektu ustawy

Prawo do emerytury honorowej ma przysługiwać na dotychczasowych zasadach. Do pobierania świadczenia uprawnione byłyby osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat życia i które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty tego świadczenia mają prawo do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym. "Proponuje się, by prawo do świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia przyznawane było z urzędu" - wskazano w założeniach.