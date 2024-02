Emerytury pójdą w górę. Kolejna wysoka waloryzacja. Mamy wyliczenia

Waloryzacja emerytur wyniesie w tym roku 12,12 proc. Tak wynika z danych opublikowanych w piątek przez Główny Urząd Statystyczny. GUS wskazał, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł. Natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 1,1 proc.

Emerytury wzrosną od marca, kiedy to będzie miała miejsce coroczna waloryzacja emerytur. Wiadomo, że świadczenia wzrosną o 12,12 proc. Jak jednak ta wartość przekłada się na konkretne kwoty?

O ile wzrośnie emerytura. Sprawdź

Najniższa emerytura (1588,44 zł), jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, będzie wyższa o nie mniej niż 192,50 zł brutto. Wyniesie niespełna 1781 zł. Wiadomo też, jak wrosną inne świadczenia. Ta wartość jest istotna z jeszcze jednego względu. Właśnie tyle bowiem otrzymają seniorzy w ramach tzw. trzynastej emerytury.

Oto kilka przykładów (więcej szczegółów prezentuje tabela). Osoba, która pobiera obecnie 1000 zł emerytury brutto "na rękę", dostaje 910 zł. To świadczenie wzrośnie brutto do 1212 zł, co będzie oznaczać 1020 zł "na rękę". Realny wzrost wyniesie więc 110 zł. Emerytura brutto w kwocie 1400 zł (1274 "na rękę) wzrośnie do 1570 (1428 zł "na rękę"). Zysk emeryta wyniesie 154 zł miesięcznie.

Przenosząc te 12,12 proc. na konkretne kwoty, można wskazać, że emeryt otrzymujący obecnie minimalną emeryturę, będzie otrzymywał po waloryzacji kwotę 1780,96 zł brutto, czyli 1620,67 zł netto (należy pamiętać, że taka osoba płaci tylko składkę zdrowotną, a nie płaci podatku PIT). Natomiast przykładowo osoba otrzymująca do tej pory emeryturę w wysokości 5000 zł brutto (czyli netto 4250 zł) otrzyma dzięki tej najnowszej waloryzacji ponad 478 zł więcej niż dotychczas na swoje konto - wylicza dr Marcin Wojewódka.

Emerytury urosną. "Winna" wysoka inflacja

Kto dziś pobiera 2000 zł brutto, czyli 1820 zł "do kieszeni", będzie pobierał od marca 2242 zł brutto, czyli na jego konto spłynie 2041 zł. O 221 zł więcej. Osoba z emeryturą na poziomie 2400 zł brutto (2184 zł netto) będzie otrzymywać 2691 zł brutto, czyli 2426 zł netto. To wzrost o 242 zł. Zysk wynoszący ponad 300 zł dotyczyć będzie tych, którzy dziś pobierają świadczenie na poziomie 3200 zł brutto (2828 netto). Wzrośnie do 3588 zł brutto (3134 zł netto).

Osoby z emeryturą 4000 zł brutto (3460 zł netto) będą otrzymywać od marca 4485 zł brutto, czyli 3843 zł netto - o 383 zł więcej. Ci, których świadczenie wynosi 5000 zł brutto (4250 zł netto), otrzymają 5606 zł brutto, czyli "na rękę" 4729 zł. Ich zysk wyniesie 479 zł.

Co jest główną przyczyną wzrostu emerytur? Wyjaśnia to Oskar Sobolewski. - Wysoka waloryzacja to konsekwencja przede wszystkim wysokiej inflacji, jaką mieliśmy w 2023 roku. W kolejnych latach w związku z prognozowanym spadkiem inflacji możemy się spodziewać już niższej waloryzacji - stwierdza ekspert emerytalny.

Robert Kędzierski, dziennikarz money.pl

