Wszystko jasne. GUS pokazał kluczowe dane dla emerytów

Waloryzacja emerytur jest wyliczana na podstawie dwóch współczynników. Pierwszy to tzw. inflacja emerycka . Poznaliśmy jej wysokość w połowie stycznia i wiemy, że wyniosła 11,9 proc. Zasady waloryzacji wskazują, że świadczenia dla seniorów wzrosną co najmniej o tę właśnie wartość.

Waloryzacja emerytur 2024. GUS podał kluczowy wskaźnik

GUS podał też inne dane. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło 7540,36 zł. Natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 1,1 proc.

Waloryzacja emerytur wyniesie więc 12,12 proc. - wylicza ekspert emerytalny Oskar Sobolewski. "Tak wysoka waloryzacja to przede wszystkim konsekwencja wysokiej inflacji " - wskazuje.

Jak wyliczana jest waloryzacja emerytur? Inflacja emerycka wynosi 11,9 proc. Do tej wartości dolicza się 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Ten wyniósł 1,1 proc. Do 11,9 proc. należy więc dodać 0,22 proc., co daje 12,12 proc. I właśnie tyle wyniesie wskaźnik waloryzacji.