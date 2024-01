Na tę wiadomość czekają miliony emerytów. Ile może wynieść waloryzacja emerytur w 2024 roku?

Waloryzacja emerytur w 2024 niższa niż 2024 r.

Ostatnie dane, które pozwolą dokładnie wyliczyć wielkość waloryzacji, poznamy 9 lutego. Do kwoty wynikającej z inflacji emeryckiej dolicza się bowiem 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Tych danych GUS dziś jeszcze nie znamy.

O ile wzrośnie emerytura w 2024 r.? Szacunkowa waloryzacja emerytur

Możemy jednak oszacować, jak zmienią się świadczenia. Minimalna emerytura wynosi dziś 1588,44 zł brutto. Po waloryzacji wyniosłaby więc 1777,44 zł, co oznacza wzrost o 189 zł.

Skąd te wyliczenia? W 2022 roku według opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) średnia inflacja wyniosła 14,4 proc., natomiast inflacja emerycka to 14,8 proc. I dlatego w marcu 2023 roku emerytury i renty podniesiono o 14,8 proc., bo tempo wzrostu cen w przypadku gospodarstw domowych emerytów było rok wcześniej wyższe niż w przypadku przeciętnych gospodarstw.

Druga waloryzacja na horyzoncie

Wzrost świadczeń w marcu prawdopodobnie nie będzie jedynym. Bardzo prawdopodobne, że miejsce będzie miała druga waloryzacja emerytury. To jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej.

Premier Donald Tusk również w swoim exposè zapewniał, że taka reforma zostanie wprowadzona w krótkim czasie - przypomina "Fakt". Druga podwyżka ma złagodzić skutki inflacji, która wciąż, choć spada, mocno uderza Polaków po kieszeni. Plan zakładał, że mogłaby ona zostać wprowadzona w sytuacji, gdy inflacja w pierwszej połowie roku przekroczyłaby 5 proc. Wszystko jednak wskazuje na to , że tego kryterium w tym roku nie uda się spełnić, ponieważ wzrost cen wyraźnie zwalnia. Ekonomiści przewidują, że w połowie roku inflacja wyniesie 3-4 proc.

Co zatem może zrobić rząd? - Może wprowadzić zapis, że jeśli prognozowana inflacja w całym roku wyniesie 5 proc., to otwierałoby to możliwość przeprowadzenia drugiej podwyżki w roku. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku minimalnej pensji. Jeśli prognozy zakładają, że inflacja przekroczy 5 proc., wtedy są dwie podwyżki w roku – wyjaśnił dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW, z którym rozmawiał "Fakt".