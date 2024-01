ZUS wypłaca pieniądze z OFE. Oto kto może liczyć na 29 tys. zł

Obywatel WIE 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

W sprawie odwołania Prokuratora Krajowego, coś źle pachnie. Nawet jeśli była pomyłka w podstawie prawnej na stanowisko to powołanie jest skuteczne, gdyż przepis obowiązuje w art. 127 ustawy o prokuraturze. Powołanie nastąpiło na konkretne stanowisko osoby spełniającej wymogi. Jeśli już to Bodnar z urzędu powinien usunąć błędy, tnz. przywołać prawidłową podstawę prawną, ale to tylko formalność.