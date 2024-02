Szykują rewolucję w emeryturach. Nawet 1700 zł podwyżki

TO WSZYSTKO ... 21 min. temu zgłoś do moderacji 9 9 Odpowiedz

I widzicie .....gdyby 8 lat temu PIS nie wygrał to nigdy byście "NIE MIELI PORÓWNANIA " że kasa jest . Poza tym nigdy by PEO nie sypnęło wam kasą .... . A dzięki PIS jest kasa zarobiona przez 8 lat DOBROBYTU i też presja społeczna na PEO tak duża że muszą płacić ludziom więcej . TO WSZYSTKO ZASŁUGA PISU ...... . Kto z was jest starszy i pamięta co Tukst wyprawiał z gospodarką 8 lat temu i wcześniej , ten przyzna Mi Rację.