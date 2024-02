Sprawdź pocztę. ZUS wyśle ponad 10 mln formularzy

- Co roku na przełomie stycznia i lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. W oczekiwaniu na przesyłkę listową klienci mogą taką deklarację pobrać i wydrukować ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych - podkreślił rzecznik ZUS. Zaznaczył, że już od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku.

ZUS wysyła formularze podatkowe

PIT-11A to informacja o dochodach osób, które dostawały inne niż wymienione powyżej świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy dostawali pieniądze z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku mają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Wyjaśnił, że jeżeli ktoś chce skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, w takim przypadku powinien to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 , które są składane w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.