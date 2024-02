Sejm zajmie się nowym świadczeniem dla seniorów. Miliardy złotych na stole

O możliwym wejściu w życie renty wdowiej pisaliśmy już na money.pl. Nowe świadczenie dla seniorów było ważnym punktem kampanii wyborczej Lewicy, co podkreślała minister rodziny i pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz politycy tej partii.

I dodał, że koszt obecnego projektu wdowiej renty to ponad 10 mld zł rocznie. Nowe świadczenie ma objąć ok. 1,5 mln wdów i wdowców, chociaż w większości przypadków są to kobiety.