Wdowia renta dla seniorów? "Solidarność" woli dodatek 900 plus. Sfinansują go przedsiębiorcy

Nawet 200 tys. osób podpisało się pod obywatelskim projektem wdowiej renty . Zakłada on, że senior po śmierci małżonka otrzymywałby dodatkowo jego świadczenie emerytalne w wysokości 50 proc. Inną możliwością byłaby wypłata przez ZUS całego świadczenia emerytalnego zmarłej osoby oraz 50 proc. wdowy lub wdowca. ZUS uważa jednak, że na to nie ma środków.

"Solidarność" chce nowego świadczenia

Polacy liczą na zmiany w przepisach, gdyż emerytura nie jest dziedziczna . A renty rodzinne mają pobierać przede wszystkim kobiety, gdyż mają niższe świadczenia. "Czują się jednak pokrzywdzone, bo po latach odprowadzania składek nie mogą korzystać z tego, co same uzbierały na starość" - twierdzi "Fakt".

Jak to ma wyglądać w praktyce? "Fakt" przypomina, że dodatek w wysokości 294,39 zł otrzymuje każdy senior, który ukończył 75 lat. Dla "S" to za mało i zamiast wdowiej renty proponują wprowadzenie dodatku w wysokości 200 proc. tej kwoty dla seniora po 80. roku życia (588,78 zł) oraz 300 proc. dla osoby mającej 85 i więcej lat (883,17 zł). W praktyce byłoby to 900 plus dla seniora.