Renta wdowia tak, ale nie od razu. Nowa minister zabrała głos

wacuś 46 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Tak się zastanawiam , kim jest Polak w państwie polskim ? Jeśli są pieniądze na socjale dla obcokrajowców ,emerytury po jednym dniu pracy , niewspółmierna pomoc dla matek obcego kraju i olewanie własnych obywateli , pieniądze na wojenki i oczerniane suwerennych państw jak Białoruś [kraj który nigdy nie napadał i nie groził naszemu państwu] Pieniądze na różne religie , wyprowadzanie pieniędzy przez różne fundacje . Malwersacje polityków ,na to wszystko są pieniądze ,ale dla wdowy czy wdowca który opłacił składki emerytalne zapłacił od tego podatek i zmarł to jego pieniądze przywłaszcza sobie złodziejskie państwo . Dziwię się że ci leniwi ludzie ta wielka rodzina Kiepskich jeszcze na to patrzą i nie robią porządku.Politycy o tym wiedzą i to wykorzystują . Może ten naród obudzi się jak ich dzieci pójdą na wojenkę i będą gineli za machlojki tych tak zwanych polityków.