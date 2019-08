PPK z haczykiem. Oszczędzając na emeryturę, możesz stracić zasiłki

Pracownicze Programy Kapitałowe powoli staja się faktem. Do końca września pracujący w największych firmach (powyżej 250 pracowników) muszą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w programie. Decyzję warto przekalkulować, bo jak przypomina "Fakt", składka płacona przez pracodawcę jest traktowana jako dochód pracownika.

Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, pracownik musi od tych pieniędzy zapłacić wyższy podatek dochodowy, a ponadto składka wliczana będzie do kryterium przy świadczeniach rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego.