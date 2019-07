Pracownicze Plany Kapitałowe będą sposobem na mieszkanie?

Od 1 lipca 2019 r. działają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Warto wiedzieć, że ten nowy element polskiego systemu emerytalnego posiada również swój mieszkaniowy kontekst. Chodzi o możliwość wypłaty środków zgromadzonych na PPK w celu sfinansowania wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego.

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili dokładnie wyjaśnić zasady finansowania wkładu kredytowego przy pomocy wypłaty z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ciekawym elementem analizy jest także symulacja przedstawiająca możliwości użycia PPK przez młodego pracownika do sfinansowania wkładu w kredycie mieszkaniowym.

Kwotę na wkład własny później trzeba będzie zwrócić do PPK

W pierwszej kolejności warto zajrzeć do ustawy z 4 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2215), która reguluje zasady działania PPK.

Zgodnie ze wspomnianym aktem prawnym, środki zgromadzone przy pomocy Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą posłużyć do jednorazowego sfinansowania wkładu kredytowego w następujących inwestycjach o charakterze mieszkaniowym: budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego; zakup prawa własności budynku mieszkalnego; lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego; nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części; nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.