PPK załapały zadyszkę. Pojawiły się straty

mgr ekonomii 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Idea PPK to wyciągniecie dodatkowej kasy od obywateli oraz pracodawców za którą to kasę będzie finansować się dług Państwa. Państwo to nic innego jak piramida finansowa. To za co normalny człowiek trafia do więzienia oni robią bezkarnie. Właśnie skończyli im się chętni na kupowanie polskiego długu więc premier już wpadł na pomysł sprzedaży obligacji o oprocentowaniu równym stopie referencyjnej. Polacy mają bilion 300 miliardów oszczędności za taką kasę jeszcze 10 lat mogliby się pobawić ze swoimi rodzinami, kochankami instruktorami narciarstwa itp.