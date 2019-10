Pracownicze Plany Kapitałowe. Polacy się wahają, bo nie wiedzą, czym jest nowy program

Z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, do którego dotarła "Rzeczpospolita", wynika, że tylko 18 proc. Polaków jest już pewnych tego, że dołączą do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niemal tyle samo, bo 17 proc. ankietowanych, zrezygnuje z PPK.

65 proc. badanych jeszcze nie podjęło decyzji o wzięciu udziału, bądź wycofaniu się z nowego programu. Dlaczego? Bo niewiele o nim wiedzą. Tylko 40 proc. Polaków potrafi wskazać, czym są Pracownicze Plany Kapitałowe – kojarzą je jednak przede wszystkim z gromadzeniem dodatkowych pieniędzy na emeryturę. Tylko co dziesiąty uczestnik badania umiał wytłumaczyć, na czym polega nowy program ( więcej o PPK tutaj ).

Brak wiedzy oznacza, że nie potrafimy jednoznacznie ocenić PPK. Werdyktu o nowym programie nie był w stanie wskazać co drugi z ankietowanych – co czwarty natomiast zgodził się ze stwierdzeniem, że PPK ma więcej zalet niż wad, a co piąty miał dokładnie odmienne zdanie.