Rekordowa waloryzacja. Ale nie dla każdego

Niech się śpieszą z poprawką do ustawy w takim tempie jak pośpieszyli z ustawą węglową. Poprawka do wcześniejszej ustawy o dodatku węglowym JEST NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ !!! Rodzina mieszkająca w domu typu bliźniak, 2 odrębne gospodarstwa, dwie odrębne instalacje, dwa odrębne akty własności, i tu problem - jeden wspólny adres bo dom stoi na wspólnej działce. Jedna rodzina dostała dodatek do swojego pieca CO, druga nie dostała bo mają wspólny adres. Nieważne że są to 2 odrębne domy stykające się ścianą. Tylko opłaty za śmieci i pozostałe płacą odrębnie i już miastu to nie przeszkadza. Przyznano dopłatę właścicielce połowy domu bo ma imię na literkę "D", odrzucono wniosek o dodatek właścicielowi drugiej odrębnej części domu bo stoi dalej w alfabecie, jego imię zaczyna się na "K". Nie jest to żaden żart tylko pokłosie niekonstytucyjnej ustawy, na szybko zrobionego "gniota" który stawia wyraźne zróżnicowanie obywateli wobec prawa! Co Pan premierze na to? Panie Sasin? Pani Maląg ? Ministry Ochony Środowiska?