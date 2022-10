Waloryzacja rent i emerytur. Rząd podał wskaźnik

Zmiany w wypłacie emerytur i rent

Jak przekazano, zmiany będą polegały w szczególności na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej oraz do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.