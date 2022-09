OPZZ chce emerytur stażowych. "Stop pracy aż do śmierci" pod Pałacem Prezydenckim

Podczas kampanii wyborczych w 2015 i 2020 r. Andrzej Duda postulował wprowadzenie emerytur stażowych. Tych nie ma do dziś, a Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach jasno powiedział, że nie wiadomo, kiedy zostaną wprowadzone.

– Szanuję postulat wprowadzenia emerytur stażowych i pewnie któregoś dnia będzie zrealizowany, ale będzie trzeba chyba trochę zaczekać, gdyż w tym momencie nas na to niestety nie stać – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na sobotnim spotkaniu z mieszkańcami w Nowym Sączu. Wysłał w ten sposób jasny sygnał, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na zrealizowanie postulatu "Solidarności".

Polska jak "Folwark zwierzęcy"

OPZZ przypomniało, że dwa lata temu w tym samym miejscu organizowano happening, podczas którego czytano nowelę Gustawa Morcinka "Łysek z pokładu Idy". Tym razem był to "Folwark zwierzęcy" George'a Orwella, gdzie koń Bokser pomimo ciężkiej pracy i poświęcenia emerytury nie doczekał.

Inny z mówców, który reprezentował kolejarzy, dodawał, że reforma z 2008 r. zabrała im możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. A po wielu latach ciężkiej pracy nie wszyscy jej doczekają. - Pan prezydent do swojej emerytury dojedzie, choćby na nartach. Ja po 40 latach pracy dorobiłem się niepełnosprawności.

Emerytury stażowe - koszt

Projekt Andrzeja Dudy, przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystaliby z nowego rozwiązania, kosztowałby ok. 2,5 mld zł w 2023 r. i 4,4 mld w kolejnym.

Wg OPZZ 26 proc. mężczyzn nie dożywa do emerytury. W Polsce mamy pracować 1,8 tys. godzin rocznie, podczas gdy we Francji i Niemczech to 1,3-1,5 tys. h.