Są kluczowe wyliczenia. ZUS apeluje: nie ma sensu składania wniosków

Emerytury będą niższe. Są wyliczenia

Według wyliczeń Zakładu 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2649,51 zł, czyli mniejszej o ok. 103 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast 254,3 miesięcy).

Z kolei 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 3197,81 zł, czyli mniejszej o ok. 136 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 218,9 zamiast 210,0 miesięcy).

Ci emeryci nie muszą składać wniosków

Paweł Żebrowski zaznaczył, że co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę.

- Jest możliwe na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może on je sobie doliczyć do świadczenia. Jednak najnowsza tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia – wskazał rzecznik ZUS