Samotność wyklucza, praca pomaga. Silversi nie chcą znikać z rynku pracy

W ostatnich latach wśród pokolenia 50+ i emerytów rośnie tendencja do pozostawania aktywnym w życiu zawodowym. Praca jest dla nich ważna. Zmianę tę można przypisać takim czynnikom, jak zwiększona oczekiwana długość życia i lepsze ogólne warunki zdrowotne . Dla pracodawców to dobra informacja. Wiele osób w tej grupie demograficznej posiada bogatą wiedzę i doświadczenie, którymi chętnie dzielą się z innymi.

Pokolenie 50+ nie chce wykluczenia

Emerytura to dla wielu osób czas, kiedy nagle zaczyna brakować codziennych interakcji z innymi ludźmi, jakie oferuje miejsce pracy. Naukowcy alarmują, że izolacja społeczna i samotność wśród seniorów mogą prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji zdrowotnych, w tym depresji, pogorszenia stanu zdrowia fizycznego oraz skrócenia długości życia. Badania pokazują, że utrzymanie aktywności zawodowej może być jednym z najskuteczniejszych sposobów na przeciwdziałanie tym zjawiskom, zapewniając regularne interakcje społeczne i poczucie bycia potrzebnym.

W mediach społecznościowych można znaleźć wiele wpisów potwierdzających tego typu doświadczenia osób szukających pracy. "Od prawie czterech miesięcy aktywnie poszukuję organizacji, która spojrzy na moje szerokie doświadczenie, mnóstwo dyplomów i kursów. Niestety, mimo zapewnień w wartościach o zróżnicowaniu, otwarciu etc… pozostają to tylko puste hasła na banerach. Nikt otwarcie się nie przyznał, wiele słyszałam o tym, że mam olbrzymie doświadczenie i szeroką wiedzę, ale odzew jest żaden" - pisze jedna z internautek. "Dlatego zapytam otwarcie HRowców: dlaczego nie korzystacie z naszej energii, lojalności pokolenia X, chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem? Dlaczego wolicie młodych, którzy nie nauczyli się jeszcze na błędach, bo nie mieli wszystkich case’ów świata w swoim CV? Jak mam aplikować, żeby udowodnić swoją wartość da organizacji? Czy jedynym wyjściem jest oszustwo w CV" - dodaje.

Praca dodaje energii

Tymczasem nawet osoby w wieku przedemerytalnym mają wielką motywację, by utrzymać aktywność zawodową. 44 proc. ankietowanych przez OLX twierdzi, że "Praca dodaje mi energii, chęci do życia, wyjścia z domu".

Z raportu OLX wiemy też, że chęć dorobienia do emerytury lub wypracowania wyższej emerytury nie jest jedyną motywacją silversów. 51 proc. badanych wskazało taką odpowiedź, ale 43 proc. ankietowanych stwierdza, że "chce być wśród ludzi". 33 proc. badanych lubi swoją pracę, 32 proc. uznaje, że w domu by się nudziło, a 29 proc. ma dość siły i zdrowia, by nadal pracować.