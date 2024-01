Skarbówka więcej zabierze emerytom. Są wyliczenia

Pozostaje już tylko kilka tygodni do dnia, w którym seniorzy otrzymają oczekiwane podwyżki. Waloryzacja świadczeń, która odbędzie się 1 marca, przyniesie w tym roku wzrost emerytur i rent procentowo . Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, świadczenia wzrosną o 11,9 proc.

Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie ostatnim, w którym seniorzy będą mogli liczyć na dwucyfrowe podwyżki. Inflacja hamuje, a to od niej zależy, o ile rosną świadczenia seniorów. Podczas marcowej waloryzacji świadczeń emerytury wzrosną co najmniej o 11,9 proc.