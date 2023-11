Smutna prawda o finansach emerytów. Tyle zostaje im na życie

"Fakt" zapytał seniorów o ich finanse. W przeprowadzonym już po raz czwarty badaniu "Jesień życia w Polsce" udział wzięło 1,2 tys. seniorów.

Z deklaracji zawartych w ankietach wynika, że po uiszczeniu wszystkich koniecznych opłat 68 proc. seniorów dysponuje kwotą 500 zł, która musi wystarczyć im na przeżycie miesiąca. Z tej grupy niemal co trzecia osoba deklaruje, że po opłaceniu rachunków zostaje jej nie więcej niż 100 zł na miesiąc. "To wychodzi ok. 3 zł dziennie. Taka kwota wystarczy za zakup 6 bułek w markecie" - zauważa "Fakt".

Emeryci pokazali, ile zostaje im na życie przez miesiąc

Co więcej, grupa seniorów dysponujących 100 zł na miesiąc powiększyła się. W ubiegłorocznej edycji badania na taką kwotę wskazało 27,3 proc. seniorów. "To oznacza, że trzynastki, czternastki i zyski ze zmian podatkowych, polegających na zwolnieniu z podatku świadczeń do 2500 zł brutto - to wszystko w przypadku takich osób pochłonęła drożyzna" - czytamy. Niepokoi również to, że jedynie co dziesiąty senior deklaruje, że na życie zostaje mu więcej niż 901 zł miesięcznie.

Poprawa stanu finansów polskich emerytów będzie jednym z wyzwań stojących przed nowym rządem. Jeden z liderów Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany w Radiu Zet o to, czy po objęciu władzy nowy rząd zlikwiduje 13. i 14.na emeryturę, odpowiedział, że wprowadzona zostanie emerytura bez podatku. Tymczasem Krzysztof Gawkowski zapewnił, że Nowa Lewica nie zgodzi się na likwidację "trzynastek" i "czternastek".

Poseł Polski 2050 Paweł Zalewski wskazał z kolei w rozmowie z PAP, że jego ugrupowanie ma pomysł, jak doprowadzić do tego, by emerytury były godne. - Mamy świadomość, że emeryci są jedną z najsłabszych finansowo grup społecznych. Wiemy, że to jest problem, ale pamiętajmy, że żadna 13. i 14. emerytura nie zrekompensowała strat, które ponieśli emeryci w wyniku inflacji. W związku z tym na pewno przyjmiemy takie rozwiązania, które będą korzystne dla emerytów - przekazał poseł. - Na pewno naszym celem będzie doprowadzenie do tego, żeby emeryci zyskali na tej zmianie, a nie stracili - zadeklarował.

