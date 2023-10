Rewolucja w emeryturach? Jest problem, który rozwiązać trzeba natychmiast

pracuś 56 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Emerytury bez podatku są do 2500 zł.,propozycja do 5000 zł,czyli znowu ci co mało wpłacali do ZUS to w nagrodę emerytura bez podatku.Albo to obejmuje wszystkich albo nikogo.Przy wyliczaniu emerytur ważny jest kapitał ulokowany w składkach oraz staż pracy. Im dłużej pracujemy i odprowadzamy uczciwie składki do FUS tym będziemy mieli większą emeryturę, czyli opłaca się dłużej pracować.Wysokość podatku powinna być uzależniona od długości lat pracy jako ulga podatkowa, np.ktoś przepracował 35 lat i jest na emeryturze będzie miał pomniejszony podatek o 35%. Taka ulga w podatku jest sprawiedliwa.