Staż emerytalny jednak nierealny? Minister ucina temat

O co chodzi? Mężczyźni po 40 latach pracy, a kobiety po 35 latach pracy mieliby nabywać uprawnienia do świadczenia. I to bez znaczenia, w jakim byliby akurat wieku. Dziś na emeryturę muszą czekać do 65. roku życia (mężczyźni) i 60. roku życia (kobiety). W takim układzie mężczyźni mogliby mieć emeryturę nawet w wieku 58 lat, czyli o 7 wcześniej niż dziś. Warunek? Po osiągnięciu pełnoletności od razu poszli do pracy. I bez przerwy ją kontynuowali.