Świadczenie przedemerytalne. Przez pandemię zmieniły się przepisy w jego przyznawaniu

Świadczenie przedemerytalne. Jakie warunki trzeba spełnić?

Co ważne, do stażu wliczają się okresy składkowe oraz nieskładkowe, takie jak np. studia. Jednak okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć granicy jednej trzeciej składkowych.

Świadczenie przedemerytalne. Jak uzyskać?

Ostatnie zmiany przepisów rozszerzyły też osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego. Od teraz ubiegać się o nie mogą również opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ma to je zabezpieczyć w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna umrze. Wtedy to opiekun traci prawo do zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia pielęgnacyjnego.