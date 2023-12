Sytuacja robi się dramatyczna. Pogłębia się zapaść demograficzna w Polsce

Mario67 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Nie wiem, czy młodzi ludzie maja świadomość, że nie posiadając dzieci sami szykują bat na własne tyłki, fundują sobie biedę na starość. I nie chodzi tylko o to, że nie będzie kto miał pracować na ich emerytury, czy tez wspomóc ich, gdy te emerytury będą niskie. Spadek liczby ludności, który jest trendem globalnym i występuje wszędzie tam, gdzie osiągnięto pewien poziom zamożności, oznacza także spadek liczby konsumentów. A to prowadzi do spadku produkcji, spadku poziomu życia i regresu technologicznego, w konsekwencji do zapaści cywilizacyjnej, która dotknie cały świat, ale najbardziej tzw. cywilizacje zachodnią. Do tego należy dodać zmiany klimatyczne, migracje, wojny i wstrząsy społeczne. Może i nie byłoby tak źle, gdyby na spadek populacji nie nałożył się wzrost długości życia, powodujący wzrost wydatków państwa na opiekę zdrowotną i społeczną. Wzrastać też będą wydatki na bezpieczeństwo, tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W rezultacie skrajni indywidualiści, a w zasadzie egoiści, jakimi jest pokolenie Z, będą ubożeć zarówno w wyniku spadających dochodów (spadek zapotrzebowania na wytwarzane przez nich dobra i usługi), jak i rosnących danin publicznych. I nie jest to nic niezwykłego, takie procesy zachodziły w przeszłości. W tej chwili wygląda na to, że rozpędza się podobny mechanizm, czyli rosnące wydatki państwa przy malejących dochodach i malejącej populacji, jaki doprowadził do kryzysu Imperium Romanum i jego upadku na Zachodzie. Nawet sposób radzenia sobie z problemem jest podobny - obniżanie wartości pieniądza. Wygląda na to, że nie tylko w Europie zbliża się powtórka ze średniowiecza, która widać także w malejącym ogólnym poziomie faktycznego wykształcenia i poziomu umysłowego, zaufania do nauki. To było widać przy okazji pandemii. Wbrew pozorom zaczyna się także powolne odrodzenie religii, rozumianej szeroko jako systemy wierzeń. Na dobrą sprawę załamywanie się struktur społecznych i malejące poczucie bezpieczeństwa będzie powodowało wzrost nastrojów religijnych. Paradoksalnie to jeszcze "zetki" mogą dokonać przewartościowania postaw z indywidualistycznych w kierunku kolektywistycznych i rozpocząć budowę umownego Gileadu.