Szwajcarzy chcą, by kobiety pracowały dłużej. Są wstępne oficjalne wyniki referendum

Za podniesieniem wieku emerytalnego kobiet zagłosowało ok. 50,6 proc. obywateli, a 49,4 proc. było przeciw. Są to wstępne oficjalne wyniki referendum.

Według przeciwników reformy będzie ona całkowicie spoczywać na barkach kobiet, których świadczenia emerytalne są zwykle niższe niż mężczyzn , a poprzez planowane zmiany nierówność i niesprawiedliwość, "jakie od dawna nękają kobiety w Szwajcarii", zostaną uwydatnione - podała agencja Associated Press.

Szwajcarzy chcą też podwyżki podatku VAT

56 proc. Szwajcarów zagłosowało również za podwyższeniem stawki VAT z 7,7 proc. do 8,1 proc. Ok. 63 proc. wyborców było przeciw propozycji zrezygnowania w kraju z hodowli przemysłowej zwierząt.

W zeszłym roku ok. 80 mln zwierząt było tuczonych i zostało poddanych ubojowi w Szwajcarii, co oznacza wzrost o około 50 proc. w stosunku do ostatnich 20-30 lat. Według badań opinii publicznej początkowo większość obywateli opowiadała się za wprowadzeniem reformy, jednak zmieniła zdanie, częściowo z powodu silnego sprzeciwu hodowców zwierząt.