Te dane obnażają prawdę. Ogromne różnice w emeryturze mężczyzn i kobiet

Przeciętna emerytura w marcu 2022 r. wyniosła 2545 zł brutto. Kiedy podzielimy to na emeryturę mężczyzn, to będziemy mieć 3184 zł, a w przypadku pań - 2128 zł.

Zaznaczyła, że luka emerytalna musi być oceniana nie tylko przez pryzmat różnicy w wysokości świadczeń kobiet i mężczyzn, bo w systemie emerytalnym wśród osób pobierających tzw. mikroemerytury, prawie 82 proc. stanowią kobiety. - Trzeba jasno powiedzieć, że rozwiązanie wprowadzone w 1999 r. oparte na fakcie, że jedna składka otwiera prawo do emerytury, jest niewłaściwe i ono doprowadza do daleko idącej pauperyzacji kobiet — przekonuje prezes ZUS.

Zgodnie z przywołanym przez prezes ZUS raportem Komisji Europejskiej, Polska jest jednym z najszybciej starzejących krajów UE. "Liczba osób w wieku 80 plus wzrośnie z 4 proc. w 2019 r. do 12 proc. w 2060 r. - To, jak podaje komisja, powoduje duży wzrost wydatków na opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową, natomiast nie na emerytury - podkreśliła prof. Uścińska.