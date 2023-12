Zasady obliczania okresów składkowych do emerytury

Dodajmy, że chociaż TK nie wyrokował ws. samych zasad, to właśnie przepisów dotyczyła skarga złożona przez prawnika mężczyzny, któremu ZUS odmówił prawa do świadczenia przedemerytalnego. Zakład wyliczył, że nie posiada on wymaganego stażu pracy.

W skardze zaznaczono jednak, że "przepis ten nie precyzuje, jak należy rozumieć miesiące i lata w sytuacji, gdy chodzi o okresy nieprzerwane". Rzecz w tym, że - jak napisano w skardze - "nie sposób przyjąć przykładowo, że osoba pracująca od 1 do 15 lipca i później od 1 do 15 sierpnia (łącznie 30 dni) ma 1 miesiąc zaliczany do okresów składkowych, a osoba pracująca od 1 do 31 sierpnia (31 dni - o 1 dzień więcej) ma również jeden miesiąc. Zwłaszcza gdy tylko jeden dzień będzie przesądzał odmowie prawa do świadczeń z ZUS".