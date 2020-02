Trzynasta emerytura już pewna. Andrzej Duda podpisał ustawę

- Ogromnie się cieszę, że możemy to zobowiązanie wypełnić - mówił prezydent po podpisaniu ustawy. - Cieszę się, że to świadczenie będzie i będę mógł zobaczyć na twarzach seniorów w całej Polsce uśmiech - dodał.

- Opozycja w Senacie nie chciała, by emeryci dostawali to świadczenie. W każdym razie my dotrzymujemy słowa, a ZUS jest gotowy do wypłaty - mówiła minister. Jak dodała, będzie to świadczenie na poziomie minimalnej emerytury, która od marca wyniesie 1,2 tys. złotych brutto (981 zł na rękę).