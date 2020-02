13. emerytura co roku. Minister pracy potwierdza i podaje terminy

9,8 mln osób otrzyma w tym roku dodatkową emeryturę. Rząd wyda na ten cel 12 mld zł. Jak zapowiedziała w środę Marlena Maląg, minister rodziny pracy i polityki społecznej świadczenie to będzie wypłacane co roku - donosi Polska Agencja Prasowa.

- 13. emerytura po raz pierwszy wypłacona została w 2019 roku, teraz będzie świadczeniem corocznym. Trafi ona w tym roku do emerytów i rencistów w kwietniu - zapowiedziała szefowa MRPiPS w TVP Info.

