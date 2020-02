13. emerytura co roku. ZUS jest przygotowany

Większość uprawnionych do tzw. "trzynastki" otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą - poinformowała prezes ZUS Gertruda Uścińska.

981 zł na rękę otrzymają emeryci w ramach tzw. 13. emerytury. Świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2020 r. - zaznaczyła prezes ZUS Gertruda Uścińska, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Jak zapewniła, ZUS jest przygotowany do wypłat. - Jesteśmy gotowi do wypłaty trzynastych emerytur i rent. To zadanie, nad którym bardzo ciężko pracujemy od wielu tygodni - zapewniła prof. Uścińska.