Jadwiga Emilewicz dla money.pl: Składki na ZUS nie będą zmieniane. "Dla przedsiębiorców wprowadzamy inne ulgi"

1 431,48 zł - tyle w 2020 roku na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wydadzą przedsiębiorcy. Co miesiąc trzeba będzie wyciągnąć niemal 10 proc. więcej niż jeszcze rok temu. To - kwotowo - najwyższa podwyżka w historii. I to podwyżka wynikająca wprost z obowiązujących przepisów.