Morawiecki dla money.pl: "Polexit równie niemożliwy jak germanexit". Premier liczy na powroty z Wielkiej Brytanii

- Zachęcamy Polaków w Wielkiej Brytanii do powrotu nie z powodu Brexitu, ale ponieważ dzisiejsza Polska to kraj, do którego warto powrócić. Gospodarka w lata 20. wchodzi silna i odporna – zapewnia.

Zachęcamy Polaków w Wielkiej Brytanii do powrotu nie z powodu brexitu, ale ponieważ dzisiejsza Polska to kraj, do którego warto powrócić. Gospodarka w lata 20. wchodzi silna i odporna. Wysoki wzrost gospodarczy, niski poziom bezrobocia, rosnące inwestycje i wynagrodzenia, konsekwentny wzrost PKB per capita sprawiają, że Polska jest obecnie gospodarczym sercem Europy. Cieszą nas dane mówiące, że zmniejsza się liczba Polaków przebywających na emigracji. Traktujemy to jako ocenę dotychczasowych działań, ale też wyzwanie do działań kontynuujących ten trend. Będą one realizowane w najbliższych miesiącach.