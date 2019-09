Ustawa dezubekizacyjna. Niemal 800 osób nie dożyło wyroku. A Trybunał dalej nie wyznaczył terminu

Przyjęta w 2016 r. ustawa dezubekizacyjna obniżyła do poziomu emerytury minimalnej świadczenia (około 900 zł netto) nie tylko byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, ale także osobom, które ze służbami PRL miały do czynienia jedynie przez kilka miesięcy, by przez kolejnych kilkanaście służyć III RP. Są wśród nich i oficerowie, którzy w 1990 r. ewakuowali Amerykanów z Iraku, jak i policjanci czy BOR-owcy.