W Polsce ten pomysł wywołuje burzę. Portugalia ogłosiła reformę

W 2024 r. wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosił w Portugalii 66 lat i 4 miesiące. W przyszłym roku Portugalczycy zatem będą mogli przejść na emeryturę ok. 90 dni później.

Z wydanego w czwartek (28 listopada) komunikatu rządu Luisa Montenegro wynika, że kolejne wydłużenie wieku emerytalnego może nastąpić w 2026 r. Wówczas osiągnie on poziom 66 lat i 9 miesięcy.

Według rządu, prognozy dotyczące 2026 r. mają charakter wstępny i zostały opracowane we współpracy z Narodowym Instytutem Statystycznym. Uwzględniają one m.in. wydłużającą się średnią długość życia Portugalczyków.

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce to dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To efekt decyzji rządu Beaty Szydło z 2017 roku, który odkręcił reformę rządu PO-PSL, podnoszącą wiek emerytalny do 67 lat niezależnie od płci. Decyzję sprzed siedmiu lat ocenia negatywnie obecny prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.