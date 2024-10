Wiek emerytalny w Polsce. Prezes ZUS mówi o popełnionym błędzie

Wiek emerytalny w Polsce to dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To efekt decyzji rządu Beaty Szydło z 2017 roku, który odkręcił reformę rządu PO-PSL, podnoszącą wiek emerytalny do 67 lat niezależnie od płci. Decyzję sprzed siedmiu lat ocenia negatywnie obecny prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.