"Pięć trzynastek". Tak chcą zachęcać Polaków do dłuższej pracy

Poszkodowana ... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiek emerytalny dla wszystkich jednakowo i wszyscy płacą składki nie ma świętych krów którzy nie płacą mundurówka sędziowie i jest jeden system emerytalny nie ma móndurówki nie ma krus I jest jeden system wyliczania emerytur dla każdej grupy za każdy rok przepracowany 1 ,3 a nie jedni pracują po 40 lat a mają niskie emerytury bo całe życie pracowali na najniżej krajowej to wy panowie posłowie i panie posłanki tworzycie ten system nawet umiecie ustawy uchwalić wstecz i one działają do dziś tak właśnie mnie objęła ta ustawa wszystko co jest uchwalane w sejmie to uvhwalacie sami dla siebie szary człowiek się tu nie liczy .